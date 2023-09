Borsa, Milano cala dello 0,4%, Moncler e Stm deboli, Bper sprinta Piazza Affari torna in calo (-0,44%) dopo una pausa a cavallo della parità. Il differenziale tra Btp e Bund scende sotto quota 179 punti. Calano A2a, Moncler, Stm, Hera, Mediolanum, Ferrari, Snam, Leonardo, Iveco. Bper, Banco Bpm e Mps in rialzo. Intesa, Stellantis, Enel, Generali, Terna, Tim ed Eni in lieve calo. Gequity, Olidata e Pininfarina volano. DoValue e Risanamento in ribasso.