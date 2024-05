Borsa: Milano allunga a +0,5% con Bper e Mps in evidenza

La Borsa di Milano allunga il passo a metà seduto ed è sempre controcorrente, rispetto alla generale debolezza degli altri listini. Piazza Affari sale dello 0,5% con il Ftse Mib che si avvicina ai 35mila punti (34.982 ) e aggiorna ancora i massimi dal 2008. In testa sempre i bancari con Bper che sale del 3,5%, seguita da Mps (+3,25%) e Banco Bpm (+1,6%) a cui Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo a 7,1 euro. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 135 punti con il rendimento del decennale italiano che cresce di 1 punto base al 3,86%. Tra gli altri titoli nell'energia Saipem sale dell'1,64% mentre cede Italgas, pur limando ad un -1%, dopo i conti con ricavi in calo. Positiva A2a (+0,8%) con il forte rialzo del trimestre. Fuori dal paniere principale balzo di Fiera Milano (+4,5%) dopo i conti. Sempre sotto la lente, in scia ai rilievi di Bankitalia, Bff Bank che lascia sul terreno il 4% dopo il parziale recupero di ieri.