Borsa: Milano al palo (-0,18%) con l'Europa, in luce Saipem

La Borsa di Milano è al palo (-0,14%) al pari degli altri listini europei dopo la corsa delle ultime settimane. Gli investitori in attesa di indicazioni venerdì dai dati sul mercato lavoro statunitense e, prima, dalle audizioni di Jerome Powell al Congresso Usa e della parole della presidente della Bce Christine Lagarde, sul percorso verso un taglio dei tassi. Debole Londra (-0,64%), in positivo Parigi (+0,06%), segno meno per Francoforte (-0,03%) mentre i futures di Wall Street sono contrastati. In una giornata in cui il petrolio si mantiene a ridosso degli 80 dollari, all'indomani della decisione di Opec+ di prolungare i tagli alla produzione fino a giugno, a Milano continuano ad essere acquistate Saipem (+5%) sempre sulla scia dei risultati, dei nuovi contratti e quindi delle previsioni del gruppo, e Diasorin (+3,3%) che ha ricevuto l'ok in Usa alla sua nuova piattaforma diagnostica. Resta pesante Ferrari (-2,8%), declassata a 'sell' da Citi. Male anche Nexi (-1,8%) .