Borsa: Milano accelera (+0,5%), effetto conti su Nexi e Prysmian

Inverte la rotta e accelera Piazza Affari nell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,5% e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 133,5 punti. Sale di 3,6 punti il rendimento annuo italiano al 3,82%, mentre quello tedesco ne guadagna 2,7 al 2,48%. Allungano il passo Nexi (+7,33%) e Prysmian (+3,86%) dopo la trimestrale, diffusa due giorni fa da Fineco (+2,33%). Acquisti anche su Stellantis (+2,35%), Tenaris (+1,76%), Inwit (+1,48%), Saipem (+1,42%), e Tim (+1,17%). Riduce il calo Bper (-2,73%) dopo la trimestrale diffusa nella vigilia a borsa chiusa. L'hanno diffusa anche Recordati (-1,95%) e Banco Bpm (-1,67%), mentre quella di Bps (-1,38%) è di martedì scorso. Caute Intesa (-0,39%) e Unicredit (-0,29%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balza De Nora (+6,79%), sull'onda lunga della trimestrale, mentre scivola Fincantieri (-7,85%), per i timori di un aumento di capitale da 500 milioni per rilevare la divisione sottomarini di Leonardo (-0,27%).