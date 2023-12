Borsa, Milano a 30mila punti, Pirelli in rialzo (+0,25%) Piazza Affari inizia con un rialzo dello 0,25%, con Pirelli (+3,68%) sugli scudi. Leonardo e Amplifon in calo (-1,49% e -1,32%) a causa delle prese di beneficio. Intesa (+0,46%), Banco Bpm (-0,9%), Bper (-0,73%) e Unicredit (-0,28%) contrastate. Rendimento Btp-Bund decennali in rialzo a 175,1 punti.