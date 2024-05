Borsa: Milano (-0,3%) debole con l'Europa in attesa Wall street

In attesa dell' avvio di Wall street i mercati azionari del Vecchio continente restano in leggero ribasso. La Borsa peggiore è quella di Madrid, che cede lo 0,9%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale, con Londra che scende dello 0,4%. Francoforte e Milano perdono lo 0,3%, mentre Parigi è limata dello 0,1%. Gli operatori sembrano guardare sempre ai programmi del taglio dei tassi da parte di Federal reserve e Bce, ora visti in frenata, ma i mercati scontano anche l'onda lunga dei forti cali sui listini azionari asiatici e dell'area del Pacifico. Lo spread Btp-Bund resta calmo a quota 130 punti base, mentre il prezzo del gas è in calo di oltre due punti percentuali sotto i 35 euro al Megawattora, scendendo così sotto i massimi dalla fine del dicembre scorso registrati nelle giornate precedenti. In questo clima in Piazza Affari, tra i titoli principali, il peggiore è Interpump, che cede l'1,9%, con Mps in calo dell'1,7% e Tim dell'1,5%. Forti Unipol e Pirelli in aumento dell'1,2%, con Iveco che sale di due punti percentuali a 11,4 euro.