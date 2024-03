Borsa: Milano (-0,2%) debole con l'Europa, scivola Ferrari

Piazza Affari è debole (-0,2%) insieme alle altre Borse europee, dopo i nuovi record raggiunti a Wall Street venerdì scorso con la corsa dei tecnologici, in una settimana che vedrà giovedì la riunione della Bce. Rimbalza Diasorin (+5%), sempre bene Saipem (+3,1%), Pirelli (+1,31%), quest'ultima anche in vista del piano, Leonardo (+1,28%) sulla scia dei conti e delle prospettive del gruppo della difesa. Pesante invece Ferrari (-2,5%) dopo che Citi ha tagliato il giudizio a 'sell' a seguito del recente rally delle azioni in Borsa. Vendite su Moncler (-1,66%) e Nexi (-1,21%). Londra cede lo 0 ,23%, Parigi lo 0,13% mentre Francoforte è invariata.