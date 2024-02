Borsa: l'Europa tiene in attesa dei dati Usa, bene Amsterdam

Mercati azionari del Vecchio continente sempre leggermente positivi con l'attesa che sembra orientata ai dati macroeconomici del primo pomeriggio, tra i quali anche i sussidi di disoccupazione. La Borsa migliore è quella di Amsterdam, che sale di un punto percentuale anche grazie al titolo dei pagamenti digitali Adyen (+16%) che ha registrato conti migliori del previsto, spingendo anche Nexi (+2,7%) in Piazza Affari. Seguono i listini azionari di Madrid (+0,4%), Parigi (+0,3%), Londra e Milano (+0,2%), con Francoforte che sale dello 0,1%. In rialzo del 3,5% a 404 euro nella capitale francese il titolo Kering dopo i conti. Piatto lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 156 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,86%. Calmo anche l'euro a 1,07 contro il dollaro. Nel settore energia il gas si muove di poche frazioni attorno ai 28 euro al Megawattora, con il petrolio stabile poco sotto i 74 dollari al barile. In questo contesto in Piazza Affari Stellantis è il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione e sale del 2,7%, mentre Bper è in calo del 2,9%, Mps dell'1,6% dopo la corsa di ieri e Banco Bpm perde l'1,5%.