Borsa: l'Europa senza spunti attende i dati Usa, Parigi -0,03%

Le Borse europee, in assenza di grandi spunti, si muovono all'insegna della cautela in attesa, in giornata, dei dati macroeconomici statunitensi mentre gli indici su Wall Street sono in leggera crescita. La fiducia dei consumatori e gli ordini di beni durevoli aiuteranno a capire se il recente rally dei mercati è giustificato. Toccherà poi venerdì al deflatore Pce fornire indicazioni alla Fed sui prezzi. Il miglioramento dell'indice Gfk tedesco non impressiona Francoforte (+0,08%). Né la Borsa di Parigi (-0,03%) soffre molto per il rapporto deficit-Pil schizzato al 5,5%. Indietreggiano in generale i titoli dell'energia insieme alle quotazioni del petrolio e del gas. Piazza Affari fa meglio (+0,32%) grazie ai rinnovati acquisti su Saipem (+3,2%) e all'interesse per le banche Bper (+3,63%) e Mps (+1,45%). Deboli invece i farmaceutici' Recordati (-1,42% e Diasorin (-0,91%). Tra i titoli minori corre Rai Way (+3,28%) che ha tuttavia dimezzato il balzo fatto in avvio sulla scia dei risultati e del piano oltre che dell'ipotesi di Repubblica secondo cui il governo potrebbe togliere la soglia del 30%, che limita la discesa della Rai e ostacola le nozze con Ei Towers. Senza grandi movimenti anche il mercato dei titoli di Stato dove tuttavia si è ridotto a 131,1 punti base lo spread Btp-Bund e il rendimento del decennale italiano al 3,67%.