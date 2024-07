Borsa: l'Europa scommette sulla Fed, Milano svetta con Tim

Le Borse europee consolidano i timidi rialzi di avvio seduta mentre a Wall Street i future si muovono in territorio positivo con gli investitori che continuano a scommettere su due tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno anche dopo le parole caute del suo presidente, Jerome Powell. Milano svetta (+0,8%) davanti a Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,4%) con Tim (+4%) in testa ai rialzi dopo il rialzo del rating da parte di S&P Global. Sul listino di Piazza Affari si mettono in luce Saipem (+2,7%), Prysmian (+2,1%) e Leonardo (+1,9%) seguite da Iveco (+1,6%), Poste (+1,3%), Azimut (+1,3%) e Mps (+1,3%). Prevale l'ottimismo anche sul mercato obbligazionario europeo, con il rendimento del Btp che scende di sei punti base, al 3,87%, e lo spread con il Bund che flette di due punti base a quota 134. In flessione di cinque punti anche il rendimento degli Oat, che continuano a beneficiare dell'esito delle elezioni in Francia.