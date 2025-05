Borse asiatiche contrastate in attesa dei colloqui Usa-Cina sui dazi

Le Borse asiatiche chiudono contrastate la seduta, in vista dei colloqui in programma nel fine settimana tra Usa e Cina sui dazi. Sui mercati prevale l'ottimismo dopo l'accordo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare quella tra India e Pakistan.

In rialzo Tokyo (+1,56%). Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi, sul dollaro a 145,33 e sull'euro a 163,40. A contrattazioni ancora in corso è positiva Hong Kong (+0,2%), in calo Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-0,7%), Seul (-0,1%) e Mumbai (-0,9%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dopo la bilancia commerciale della Cina, in arrivo la produzione industriale dell'Italia. Attesi gli interventi di una serie di esponenti della Fed e della Bce.