Borsa: l'Europa rallenta dopo avvio Wall Street, Milano +0,6%

L'andamento debole di Wall Street, alle prese con le trimestrali della grandi banche statunitensi, rallenta le Borse europee. Milano si mantiene in rialzo dello 0,6% spinta da Saipem (+4,2%), Amplifon (+3,46%) ed Enel (+3,15%). In fondo al paniere principale sono scivolate Interpump (+4,1%) e Stellantis (-2,44%). La Borsa migliore è Londra (+1%) mentre Francoforte (+0,03%) e Parigi (invariata) hanno quasi azzerato i guadagni. Restano in flessione i rendimenti dei titoli di stato. il Btp decennale rende il 3,72% e lo spread col Bund è leggermente risalito, rispetto all'apertura, a 139,8 punti.