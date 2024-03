Borsa: l'Europa prende slancio con i futures Usa, Milano +0,33%

Le Borse europee prendono slancio sulla scia dei futures Usa in attesa di alcuni dati macroeconomici americani mentre il dollaro si è indebolito sulle maggiori valute, a partire dall'euro. A guidare la ripresa è Francoforte che guadagna lo 0,6%. Più cauta Parigi (+0,17%) dove tuttavia brilla Bnp Paribas (+2,2%) promossa a 'buy' da Goldman Sachs. Londra intanto ha azzerato le perdite (+0,03%). Da segnalare sul listino di Copenhagen (-0,5%) il calo di AP Moller Maersk che aveva in affitto la nave che ha fatto crollare il ponte a Baltimora: le azioni del gruppo di trasporti danese perdono il 2,4% nella categoria A e il 2,3% nella B. Milano si conferma bene intonata (+0,34%) grazie a Saipem (+3,86%), tallonata ora da Amplifon (+3,47%) e dalle banche Bper (+2,15%) e Popolare di Sondrio (+2,15%) mentre Enel (+1,24%) beneficia del miglioramento a 'overweight' del giudizio da parte di Morgan Stanley. Fuori della gruppo dei big resta in luce Rai Way (+3%) grazie al nuovo piano e alle ipotesi di stampa sulle future possibili nozze con Ei Towers. Di questa prospettiva beneficiano anche le azioni B di Mfe (+1,45%).