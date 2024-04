Borsa: l'Europa perde smalto e lima il rialzo, Milano +0,5%

Le Borse europee nel finale di seduta perdono smalto e indietreggiano seguendo Wall Street che si mostra cauta con l'escalation in Medio Oriente. Milano riduce ad un +0,5% (Ftse Mib 33.916 punti) con Prysmian che resta, comunque, in vetta (+4,6%) con una maxi acquisizione negli Stati Uniti. Le vendite restano concentrate sull'energia con il petrolio in calo (Wti a 85 dollari, -0,7% e il Brent che sfiora 90 dollari, -0,8%). Eni cede l'1%, Saipem l'1,3%, Terna l'1,3%, Erg l'1,2%. Tra le altre Piazze, Parigi registra un +0,51%, Francoforte un +0,7%. Sempre controcorrente Londra che perde lo 0,31%. Ancora in tensione i titoli di Stato con il decennale italiano che sale di 11 punti base al 3,86%, il bund al 2,4% (+7 punti) e il dieci anni francese al 2,94% (+9 punti). Lo spread cresce a 143 punti. Tra le commodity, il gas sale di un 0,7%, ad un passo dai 31 euro al megawattora. L'euro si indebolisce leggermente sul dollaro con cui scambia a 1,0627