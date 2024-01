Borsa: l'Europa migliora con avvio di Wall Street, Milano -0,4%

I listini hanno i ridotto i cali ancora prima dell'avvio positivo di Wall Street per il dato inaspettato sulla crescita del Pil Usa che, con l'inflazione sotto controllo, aumenta la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo mentre dalla Bce, che ha lasciato i tassi invariati, non sono arrivate indicazioni sulle prossime mosse. La Borsa di Milano cede lo 0,39% con Inwit (+0,43%), Moncler (+0,4%) e Fineco (+0,36%) sul podio mentre Snam (-2,2%) e Stm (-1,49%) restano i titoli peggiori. Francoforte e Parigi hanno azzerato le perdite e si sono portate in parità, Londra guadagna lo 0,2%.