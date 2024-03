Borsa: l'Europa migliora, a Milano (+0,02%) giù Tim e Nexi

Hanno ridotto le Borse europee in scia ai futures su Wall Street in vista della riunione della Bce, che il mercato non dubita mantenga invariati i tassi sperando tuttavia in qualche indicazione dalla numero uno Christine Lagarde. Non sono attese sorprese neppure dall'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell al Senato dove gli analisti prevedono che confermi quanto indicato ieri alla Camera su un taglio entro l'anno, senza fretta. A Milano (+0,02%) continua a soffrire Tim dopo il piano (-9,2% a 0,25 euro) tra scambi boom: sono passate finora di mano 730 milioni di azioni (contro una media di poco inferiore a 162 milioni nell'ultimo mese). In fondo al listino è scivolata anche Nexi (-3%), dopo essersi mossa sull'ottovolante con il buyback che non riesce a compensare le svalutazioni. Ancora pesante Pirelli (-2,74%) e fuori dal paniere principale male Ferragamo (-3,8%) all'indomani dei risultati contrastati: gli analisti rilevano che il turnaround del gruppo non è ancora completato. Nel comparto della moda Hugo Boss (-17,2%) dopo i conti e la guidance deludente è senza paracadute a Francoforte (-0,02%) in un listino che risente anche del dato peggiore delle attese degli ordini di fabbrica in Germania. Meglio la Borsa di Parigi (+0,1%) resta invece indietro Londra (-0,24%)