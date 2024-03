Borsa: L'Europa lima i guadagni con Wall Street, Milano +0,8%

Le Borse europee restano positive ma limano in guadagni per l'andamento contrastato di Wall Street. Londra guadagna lo 0,52%, Francoforte lo 0,44% e Parigi segna un più modesto rialzo dello 0,14%. Milano si conferma la migliore (+0,86%) grazie alla spinta di Saipem (+8,5%) che continua a beneficiare dei conti e delle previsioni. In luce anche Iveco (+3,9%) e Mps (+3,6%) oltre a Poste (+3,46%) e Leonardo (+3%), entrambi all'indomani dei risultati. Vendite su Diasorin (-1,93%) e Prysmian (-1,41%).