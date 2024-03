Borsa: l'Europa in ordine sparso con Wall Street

L'Europa procede in ordine sparso come del resto si muovono gli indici di Wall Street. Londra sale dello 0,6%, Francoforte guadagna meno (+0,15%) mentre Parigi perde lo 0,33% tra le vendite che continuano a deprimere i titoli del lusso: Kering cede il 3,6% sulla scia dell'allarme utili per Gucci e Lvmh l'1,9% all'indomani del passo indietro di Toni Belloni. A Milano (-0,11%) perde ancora terreno Brunello Cucinelli (-2,9%) ma la peggiore è Mps (-3,4%). Prese di profitto poi su Stm (-1,69%). Rimbalza invece Nexi (+2,46%) e recupera Tim (+1,91%).