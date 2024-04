Borsa: l'Europa in moderato rialzo dopo l'inflazione Ue

Le Borse europee si muovono in moderato rialzo dopo l'inflazione in calo e la disoccupazione stabile nell'Eurozona. Due elementi che saranno presi in considerato dalla Bce per la decisione sull'allentamento della politica monetaria. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0767 sul dollaro mentre sono poco mossi i titoli di Stato. Si muovono in terreno positivo Madrid e Francoforte (+0,2%), Parigi e Milano (+0,1%), mentre è controtendenza Londra (-0,5%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund prosegue a 147 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale di due punti base al 3,86%. Prosegue la corsa dell'oro che guadagna lo 0,5% a 2.273 dollari l'oncia. Inverte la rotta il petrolio. Il Wti sale dello 0,2% a 85,3 dollari l'oncia mentre il Brent si attesta a 89,1 dollari (+0,2%). Amplia il calo il gas che cede l'1,3% a 25,8 euro al megawattora.