Borsa: l'Europa fiacca attende banche centrali, Milano -0,4%

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo, con gli operatori che guardano soprattutto ai programmi del taglio dei tassi da parte di Federal reserve e Bce, ora visti in frenata. La Borsa più pesante resta Madrid, che cede lo 0,7%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale. Dopo una fiammate di vendite che ha portato a un calo anche superiore al punto percentuale, Piazza Affari è limata dello 0,4%, con Saipem debole che cede il 2,4% a 2,26 euro. Negative anche Mps e Tim, che perdono l'1,8%. In rialzo invece Moncler (+1,1%) e Iveco, che cresce dell'1,6%. Calmo lo spread a quota 130 punti base. Scende invece dai massimi recenti il gas che resta molto instabile e cede oltre un punto percentuale sotto i 35 euro al Megawattora.