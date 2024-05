Borsa: l'Europa consolida il rialzo, Wall Street attesa positiva

Le Borse europee consolidano il rialzo (Francoforte +0,43%, Parigi +0,48%, Londra +0,23%, Madrid +0,18%) a metà giornata con l'unica eccezione di Milano (Ftse Mib -1,4% a 34.902) su cui pesa lo stacco della cedole di 21 big che incidono per l'1,42 per cento. Anche i future su Wall Street sono positivi. La lente della giornata è al Medio Oriente dopo l'incidente in elicottero in cui hanno perso la vita il presidente iraniano Raisi e il ministro degli esteri. Sul fronte macro l'agenda guarda, soprattutto, a giovedì con una serie di Pmi da Europa e Stati Uniti. Sempre monitorate le banche centrali con diversi interventi questa settimana, tra cui domani quello della presidente della Bce, Christine Lagarde. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con gli industriali e l'energia sempre in testa. Sale il gas con il prezzo che è su quota 31,85 euro al megawattora (+3,5%) mentre si indebolisce il petrolio. Il wti cede lo 0,35% ed è sotto 80 dollari. Il brent scende a 83,78 dollari (-0,2%). E' poco mosso lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund è nell'area dei 129 punti. Marginale anche il rendimento con il decennale che è piatto al 3,8%. E resta stabile l'euro che scambia a 1,0865 dollari.