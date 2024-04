Borsa: l'Europa consolida il rialzo con Milano e Francoforte

Le Borse europee consolidano il rialzo con Milano che allunga ancora e sale dell'1,4% (Ftse Mib 34.200 punti). A Piazza Affari sempre in evidenza Tim (+5,5%) nel giorno dell'assemblea e Nexi (+4,5%). I listini si preparano alle trimestrali tech dagli Usa mentre i future su Wall Street sono positivi. Sul mercato resta poi l'attenzione alle mosse delle banche centrali con la Bce quasi certa su un taglio al costo del denaro a giugno. Francoforte sale dell'1,13% mentre in mattinata i pmi hanno confermato il rialzo. Prende coraggio anche Parigi (+0,7%) , seguita a ruota da Londra (+0,62%). Lo spread tra Btp e Bund resta piantato a 135 punti così come il rendimento del decennale italiano stabile al 3,83%. In frenata le commodity con il petrolio che inverte la rotta (wti -0,3% a 81,7 dollari e brent -0,2% a 86,8 dollari). Il gas resta piatto a 29,3 euro al megawattora. Sul fronte dei cambi, l'euro è poco mosso a 1,0659 dollari.