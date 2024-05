Chiusura incerta per le Borse europee, frenate dallo scatto a maggio degli indici Pmi Usa, che fotografano un'economia in salute e non lasciano presagire un taglio dei tassi a breve da parte della Fed. Londra ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,37%, Francoforte è salita dello 0,06% e Parigi dello 0,13%.