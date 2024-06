Borsa: l'Europa chiude in calo, si guarda alla Fed

Le Borse europee chiudono in calo dopo i dati sul mercato del lavoro Usa sopra le stime. Un elemento che spinge gli investitori a ridimensionare le ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Fed. In vista della riunione della banca centrale statunitense, fissata per la prossima settimana, i titoli di Stato fanno registrare un balzo dei rendimenti. Chiusura in rosso per Francoforte (-0,51%), Parigi e Londra (-0,48%) e Madrid (-0,34%).