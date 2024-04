Borsa: l'Europa apre in rialzo,si guarda al taglio dei tassi

Le Borse europee aprono in rialzo dopo la Bce che ha lasciato invariato i tassi d'interesse e la prospettiva di un taglio a partire da giugno. In questo contesto i rendimenti dei titoli di Stato del Vecchio continente sono in calo. Confermate le stime dell'inflazione in Germania mentre nel Regno Unito il prodotto interno lordo è in crescita. Avvio positivo per Parigi (+0,86%), Londra (+0,78%), Francoforte (+0,06%).