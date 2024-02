Le Borse europee aprono in rialzo in attesa delle indicazioni che arriveranno da una serie di esponenti delle banche centrali. Sui mercati c'è ottimismo sul fronte dei tagli dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori l'andamento della crescita globale con i timori per la ripresa della Cina. Avvio positivo per Parigi (+0,35%), Francoforte (+0,29%) e Londra (+0,01%).