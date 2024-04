Le Borse europee aprono in lieve calo con l'inasprirsi della crisi in Medio Oriente. L'attacco di ritorsione di Israele contro l'Iran non sembra aver avuto un impatto forte sui mercati del Vecchio continente. Sotto pressione le materie prime con il petrolio e il gas in netto rialzo. Avvio negativo per Parigi (-0,64%), Londra (-0,49%), Francoforte (-0,01%).