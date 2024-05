Borsa: l'Asia sale in attesa del taglio dei tassi, bene Tokyo

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in positivo in attesa del taglio dei tassi da parte della Bce e, soprattutto, della Federal reserve. Bene la Borsa di Tokyo, che si avvia a chiudere la seduta in rialzo dell'1,2%. In aumento anche Hong Kong (+0,8%), con i listini cinesi poco sopra la parità, insieme a Seul che cresce dello 0,2%. Positiva dello 0,8% Sidney, mentre sale di oltre il 2% la Borsa neozelandese. Incerti i future sull'avvio dei mercati europei.