Borsa: l'Asia incerta con la Fed che prende tempo sui tassi

Borse di Asia e Pacifico all'insegna dell'incertezza con Tokyo che lascia sul terreno l'1,32%. A pesare, nonostante una decisa crescita dell'export in Giappone a marzo, l'attenuarsi delle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed. Sotto la lente resta poi l'evoluzione geopolitica in Medio Oriente, tanto che sia i future sull'Europa sia su Wall Street sono in rosso. Rimbalzano, invece, le Piazze cinesi (Shanghai +1,91%, Shenzhen +3,4%) all'indomani delle pesanti perdite accusate malgrado il balzo a sorpresa del Pil del primo trimestre 2024, salito in Cina del 5,3% invece del 4,8-5% atteso in media dagli analisti. Tra gli altri listini Seul cede lo 0,98% e Sydney è piatta. Tra i macro attesi l'inflazione dell'eurozona e nel pomeriggio dagli Usa le scorte di petrolio.