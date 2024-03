Borsa: l'Asia in positivo, si guarda alla crescita in Cina

Le Borse asiatiche chiudono in positivo con gli investitori che ritrovano un clima positiva per la crescita economica in Cina. Sotto i riflettori anche le banche centrali dopo le parole del governatore della Fed, Christopher Waller, sull'ipotesi di uno slittamento del taglio dei tassi. Chiusura in calo per Tokyo (-1,46%), con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in anticipazione della fine dell'anno fiscale in Giappone. Lo yen arresta la volatilità dopo gli interventi dell'autorità monetaria. La divisa nipponica scambia a 151,30 sul dollaro, e a 163,70 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,94%), Shanghai (+0,37%), Shenzhen (+1,43%) e Mumbai (+0,90%). Debole Seul (-0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil finale del quarto trimestre del Regno Unito e il tasso di disoccupazione della Germania. Dall'Italia attesa la fiducia delle imprese e dei consumatori, la bilancia commerciale e i prezzi alla produzione. Dagli Stati Uniti il Pil, la fiducia dei consumatori e le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione.