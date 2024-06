Borsa: l'Asia chiude positiva tra manifattura e voto in India

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo il voto in India con il primo ministro Narendra Modi che si avvia alla riconferma, ed i dati sull'andamento della manifattura di Cina e Giappone. Sotto i riflettori restano le prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. In rialzo anche i future dell'Europa e di Wall Street. Seduta positiva per Tokyo (+1,1%). Sul fronte valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 157,20, e sull'euro a 170,60. A contrattazioni ancora in corso vola Mumbai (+3%), con la Rupia indiana che sale dello 0,5% sul dollaro. Positive anche Hong Kong (+2%) e Seul (+1,7%). In rosso Shanghai (-0,7%) e Shenzhen (-1,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero di Spagna, Italia, Francia, Germania, dell'Eurozona, del Regno Unito e degli Usa. Dagli Stati Uniti previsto anche il dato sulla spesa in costruzioni.