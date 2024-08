Borsa: l'Asia chiude positiva, debole la Cina

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, in scia con Wall Street. Sui mercati si allenta la tensione, dopo la tempesta di inizio settimana. Dopo gli ultimi dati sul mercato del lavoro, gli investitori vendono allontanarsi lo spettro della recessione negli Stati Uniti. Chiusura positiva per Tokyo (+0,56%). Sul mercato valutario lo yen prova a stabilizzarsi al cambio col dollaro, a 147,16, e sull'euro a 160,80. Seduta in rialzo anche Hong Kong (+1,3%), Seul (+1,24%) e Mumbai (+1,1%). Debole la Cina dopo i dati dell'inflazione e dei prezzi alla produzione. A contrattazioni ancora in corso Shanghai cede lo 0,1% e Shenzhen lo 0,5%. Scarni i dati macroeconomici della giornata. Dopo l'indice dei prezzi in Germania, in arrivo l'inflazione dell'Italia e il tasso di disoccupazione della Francia.