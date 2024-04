Borsa: l'Asia chiude in rialzo tra trimestrali e banche centrali

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano all'esito delle trimestrali. L'attenzione si concentra anche sul taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed e della Bce, con la banca centrale cinese che ha lasciato il prime rate a un anno al 3,45%. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Chiusura positiva per Tokyo (+1%). Sul fronte valutario continua la fase di indebolimento dello yen sul dollaro, a 154,70, e sull'euro a 164,70. A contrattazioni ancora in corso positive anche Hong Kong (+1,77%), Seul (+1,45%) e Mumbai (+0,60%). In flessione Shanghai (-0,48%) e Shenzhen (-0,38%). Avvio di settimana con pochi indicatori macroeconomici. Attesa la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. Sul fronte delle banche centrali, il componente della Bce Francois Villeroy terrà un discorso a Parigi.