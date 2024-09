Borsa: l'Asia ancora di slancio con mosse economiche cinesi

Prosegue il buon passo delle Borse di Asia e Pacifico, anche nell'ultima seduta della settimana. A dare lo slancio sono, in particolare, le Piazze cinesi con Shanghai che sale del 2,4% e Shenzhen del 4,7% in scia alle misure monetarie, finanziarie e fiscali annunciate o già attuate per rilanciare l'economia in difficoltà del Dragone. Tokyo, in chiusura, segna un +2,3% sostenuta dal deprezzamento dello yen, in attesa dell'esito del ballottaggio per l'elezione del leader del partito conservatore (Lpd) in Giappone, che sarà di fatto il prossimo premier del Paese. Sono previsti in rialzo i listini europei, mentre i future su Wall Street si muovono in territorio negativo. Tra i macro di giornata l'inflazione armonizzata in Francia e Spagna, il tasso di disoccupazione tedesco. Nell'eurozona gli indici di fiducia economica, dell'industria, dei consumatori e dei servizi. Dall'Italia i dati su fatturato dell'industria e dei servizi e i dati su prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni. Negli Stati Uniti la lente è sulla bilancia commerciale, l''indice dei prezzi delle spese personali e la fiducia del Michigan.