Borsa: in Europa tornano gli acquisti, Francoforte +0,35%

Tornano gli acquisti sulle Borse in Europa dopo l'indicazione di ottimismo data dallo Zew. Francoforte sale dello 0,35%, Parigi dello 0,4%, Amsterdam dello 0,39%, Madrid dello 0,36% e Milano dello 0,28 per cento. Unilever prosegue in rialzo (+3%) e dà impulso al settore del 'personal care' mentre lusso e finanza sono in calo. A Piazza Affari invece le banche appaiono ben intonate con Bper che guadagna l'1,6%, Unicredit l'1,06%, Banco Bpm l'1,48%, Mps l'1%. In fondo al listino resta Moncler (-2%).