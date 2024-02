Borsa: in Europa si estende il calo dopo i dati Usa

Estendono le perdite i listini azionari in Europa dopo i dati americani che hanno mostrato un'inflazione più elevata delle attese. Londra cede lo 0,41%, Parigi lo 0,76%, Francoforte lo 0,84%, Milano lo 0,6% e in calo si portano anche i futures sulle azioni statunitensi (S&P 500 -1,1%; Nasdaq100 -1,5%). Lo spread tra Btp e Bund si porta intorno a quota 155, con il rendimento del decennale italiano fermo al 3,94% e quello tedesco che si apprezza al 2,39 per cento.