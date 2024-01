Borsa: in Europa indici in rosso, Francoforte -0,6%

Prosegue in calo la seduta sulle Borse in Europa anche se l'indice Zew, l'indicatore delle aspettative degli investitori tedeschi, è risultato migliore delle attese ma resta la preoccupazione per le prossime mosse della Bce. Londra cede lo 0,55%, Parigi lo 0,51%, Francoforte lo 0,65%, Madrid lo 0,9% e Milano lo 0,56 per cento. Sui listini, osservano gli operatori, soffrono in particolare i titoli del lusso dopo un report negativo di Hsbc che taglia i target price sul settore. Tonfo per Hugo Boss (-13%), pesante Cucinelli (-1,6%), Moncler (-1,4%), Ferragamo (-1,4%), Lvmh (-0,9%), Kering (-1,2%).