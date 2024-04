La Borsa di Hong Kong torna agli scambi con una buona apertura, in attesa della diffusione del dato Usa sull'inflazione importante ai fini delle relative indicazioni della Fed in materia di tassi: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,58%, a 16.926,02 punti. Il Composite di Shanghai perde in avvio lo 0,08% a 3.045,96, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,23% a quota 1.746,83.