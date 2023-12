Borsa HK, apertura in calo dell'1,13% La Borsa di Hong Kong apre la seduta con una brusca correzione sui timori della tenuta economica della Cina, in deflazione: l'indice Hang Seng cede l'1,13%. Prezzi al consumo e alla produzione in calo, più ampio da novembre 2020. Economia in condizioni più difficili.