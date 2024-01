Borsa europea in rialzo finale, Wall Street debole, Milano +0,7% Le principali Borse europee chiudono in rialzo, mentre gli indici Usa sono in negativo nel primo giorno di trimestrali. Il differenziale tra Btp e Bund rimane sopra i 154 punti, con il rendimento italiano in calo al 3,73%. Il dollaro si mantiene stabile, mentre il petrolio e il gas naturale registrano un rimbalzo dopo l'attacco allo Yemen. Acquisti concentrati su Eni, TotalEnergies e Shell, mentre gli automobilistici sono deboli.