Borsa europea in crescita dopo l'apertura di Wall Street, Milano guadagna +1% Le principali Borse europee registrano un aumento dopo la positiva apertura degli scambi negli Stati Uniti. Il Ftse Mib guadagna l'1% a 30.520 punti, mentre altre borse come Londra, Madrid, Francoforte e Parigi mostrano un aumento simile. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 154,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo al 3,72% e quello tedesco al 2,17%. Il petrolio e il gas naturale aumentano dopo l'attacco alle postazioni dei guerriglieri yemeniti Houti. Le azioni dei petroliferi e di Saipem sono in aumento, mentre gli automobilisti mostrano risultati misti.