Borsa europea in attesa dell'inflazione USA, Milano +0,4% Le borse europee mantengono una leggera tendenza positiva in attesa dei dati sull'inflazione statunitense e sui sussidi di disoccupazione. Amsterdam è il listino migliore, seguita da Francoforte, Milano e Madrid. Parigi e Londra sono più caute. I titoli di Stato rimangono stabili, con il rendimento del Btp poco sotto il 3,8% e lo spread a 158 punti base. Il Bitcoin è tranquillo sopra i 46mila dollari dopo l'approvazione della quotazione del primo Etf sulla criptovaluta da parte della Sec statunitense. Il gas è debole, mentre il petrolio sale sopra i 72 dollari al barile. In Piazza Affari, Iveco continua a salire dopo un report positivo di Equita, mentre Mps e Moncler sono in calo.