Borsa europea chiude in ribasso, incertezza sui tassi

Le Borse europee, prive della presenza di Wall Street a causa della chiusura per il Martin Luther King day, hanno concluso la sessione in ribasso poiché gli investitori hanno riscontrato un clima più incerto riguardo alla possibilità di un taglio dei tassi. Le parole del presidente della Bundesbank e membro della Bce, Joachim Nagel, hanno contribuito a smorzare l'entusiasmo, in quanto egli ritiene che sia ancora troppo presto per procedere con un "taglio dei tassi". Inoltre, i mercati sono stati influenzati dalla recessione in Germania e dalle tensioni geopolitiche causate dagli attacchi nello Yemen. Le chiusure negative si sono verificate a Parigi (-0,72%), Francoforte (-0,49%) e Londra (-0,39%).