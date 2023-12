Borsa, Europa positiva, Milano +0,5% guarda Wall Street

Le Borse europee proseguono in rialzo e guardano a Wall Street, dove i future sono contrastati. Gli investitori sono alla ricerca di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali, anche alla luce dei dati sull'andamento della manifattura. Si attendono gli interventi dei presidenti della Bce e della Fed. Sul fronte dei cambi, l'euro sale a 1,0900 sul dollaroL'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Francoforte sale dello 0,7%, Londra dello 0,6%, Milano e Madrid dello 0,5%, Parigi dello 0,4%. Nel Vecchio Continente si mette in mostra il comparto tecnologico (+1,1%). Bene anche le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,5%). Positiva l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio in lieve rialzo. Il Wti guadagna lo 0,3% a 76,2 dollari al barile e il Brent a 81 dollari (+0,27%). Salgono anche le utility (+0,2%), con il prezzo del gas che sale dell'1,2% a 42,6 euro al megawattoraPoco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 173 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,18%. Poco variato il tasso del Bund tedesco, che si attesta al 2,44%Piazza Affari prosegue sui massimi dal 2008, dopo aver sfiorato in mattinata i 30mila punti. Nel listino principale si mette in mostra Cnh (+2%). Bene anche le banche, dopo le indicazioni della Bce sui requisiti patrimoniali. Banco Bpm sale dell'1,3%, Bper, Mps e Intesa dello 0,8%, Unicredit dello 0,6%. Acquisti anche su Prysmian (+1,2%) e Stm (+0,8%). In fondo al listino Amplifon perde lo 0,8%, Diasorin e Pirelli lo 0,6%, Tim lo 0,5%. Fuori dal listino principale, Fincantieri scende dello 0,7%, in seguito alla definizione dei termini per l'acquisizione di Remazel Engineering.