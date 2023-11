Borsa: Europa positiva eccetto Londra, Milano +0,7% con Mps

Sono positive le Borse europee ad eccezione di Londra (-0,34%) grazie anche alla buona intonazione dei futures americani in un mercato ottimista sul fatto che la Fed dal 2024 possa tagliare i tassi e in attesa del Beige book in giornata. Mentre alle ore 11 saranno diffusi i dati sulla fiducia nell'eurozona Francoforte guadagna lo 0,63% e Parigi lo 0,32%. Madrid sale dello (+0,59%), grazie all'inflazione migliore delle previsioni, e Milano si mette in luce (+0,7%), trainata da Mps (+3,3% a 3,09 euro), Diasorin (+2,3%), Stellantis (+2,14%), Saipem (+1,9%) aiutata dai contratti per 1,9 miliardi, e Inwit (+1,7%), già in luce lunedì per le ipotesi di un'offerta sulla società delle torri. Invece Tim è in fondo al paniere principale (-0,64%) con Campari (-0,59%), penalizzata dal taglio del giudizio di Jp Morgan, e con Generali (-0,5%)