Borsa: Europa poco mossa nel finale, bene Madrid, Milano +0,5%

Indici di Borsa poco mossi in Europa nel finale ad eccezione di Madrid (+1,18%), spinta dalle banche. Più caute Milano (+0,54%), Parigi (+0,34%) e Francoforte (+0,25%), negativa Londra (-0,15%). In calo anche gli indici Usa (Dow Jones -0,48%) e Nasdaq -1,12%) dopo i dati contrastanti sulla produzione industriale (+0,1%), migliore delle stime, e sulla fiducia dei consumatori a 76,5 punti, contro i 77,1 previsti. Gli occhi sono puntati infatti sulla riunione della Fed di mercoledì prossimo, che lascerà invariati i tassi al 5,5%, ma darà indicazioni sulle prossime mosse. Sfiora i 127 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,9 punti al 3,7% e quello tedesco di 1,1 punti sopra al 2,43%. Stabile il dollaro a 0,91 euro, i rialzo invece oltre quota 0,78 sterline. Riduce il calo il greggio (Wti -0,18% a 81,11 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+3,88% a 27,06 euro al MWh), poco variato l'oro (-0,06% a 2.169,34 dollari l'oncia). Rally di Vodafone (+6,79%) a Londra dopo gli accordi vincolanti sottoscritti con Swisscom (+5,24%) per la cessione delle attività italiane, che quest'ultima pagherà 8 miliardi di euro. Difficoltà per il lusso sulla scia dei conti di Cucinelli (-6,85%). Pandora cede il 2,84%, Moncler l'1,54% e Hugo Boss l'1,22%. In piazza Affari corrono Mps (+4,39%), Pirelli (+3,48%), Stellantis (+2,7%), Banco Bpm (+1,89%) e Saipem (+1,79%). Effetto conti su Webuild (-3,99%).