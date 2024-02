Borsa: Europa più forte, Wall Street contrastata, Milano +1,1%

Accelerano le principali borse europee con gli indici Usa contrastati (Dow Jones +0,42% e Nasdaq -0,38%) e dopo la cautela della presidente della Bce Christine Lagarde in tema di taglio dei tassi. Milano guadagna l'1,1%, Parigi lo 0,9%, Francoforte lo 0,56% e Londra lo 0,44, fiacca invece Madrid (-0,1%). In rialzo a 149 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,7 punti al 3,79% e quello tedesco di 2,5 punti al 2,3%. Preoccupano il nuovo rallentamento del Pil del Regno Unito, ormai in recessione tecnica, l'inatteso incremento delle richieste continue di sussidi Usa e il calo oltre le stime delle vendite al dettaglio in gennaio (-0,8%). Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,79 sterline, in lieve rialzo il greggio (Wti +0,31% a 76,88 dollari al barile), mentre corre il gas naturale (+1,92% a 25,33 euro al MWh) sulla piazza Ttf di Amsterdam. Effetto conti su Stellantis (+5,56%), Renault (+5,44%) e Commerzbank (+5,1%). In campo automobilistico brillanti anche Volvo (+2,37%), Mercedes (+1,68%) e Ferrari (+1,55%). In luce Prysmian (+4,39%) dopo una commessa record da 5 miliardi in Germania e il lusso con Moncler (+3,12%) ed Hermes (+2,35%), più cauta invece Cucinelli (+0,7%). In ordine sparso il comparto petrolifero con Saipem (+1,41%), Shell (-2,55%) dopo il taglio della raccomandazione a 'hold' (tenere in portafoglio) da parte degli analisti di Berenberg, TotalEnergies (-2,15%), Bp (-2,79%) ed Eni (-0,26%). Deboli i bancari Banco Bpm (-2,97%), dopo l''uscita dal capitale della Fondazione Crt, socia di Unicredit (-0,34%), Bper (-1,22%) ed Mps (-0,9%). In controtendenza Intesa (+0,3%), Barclays (+1,4%) e NatWest (+3,49%) alla vigilia dei conti.