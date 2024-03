Borsa: Europa in rialzo, corre Madrid

Le Borse in Europa sono impostate al rialzo. La seduta si è aperta con l'indice di Parigi in progresso dello 0,21%, Francoforte dello 0,11%, Londra dello 0,11 per cento. Milano si rafforza con il passare dei minuti e sale ora dello 0,3% ma la migliore è Madrid, spinta dai conti di Inditex, in rialzo dell'1 per cento. Il mercato scommette su un taglio dei tassi da parte della Fed dopo i dati sull'inflazione più alti delle attese.