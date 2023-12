Borsa, Europa in rialzo, attese per Bce e Fed

Le Borse europee confermano l'andamento positivo, con il mercato che scommette, dopo la stretta, su un piano di tagli dei tassi da parte delle banche centrali. Per comprendere le intenzioni, lo sguardo è rivolto alla prossima settimana: il 14 dicembre ci sarà il Consiglio direttivo della Bce, preceduto il giorno prima dal meeting della Fed. Secondo Martins Kazaks, membro del Consiglio direttivo di Francoforte, "non sono necessarie" sforbiciate "nella prima metà del 2024", tuttavia se le prospettive cambiassero, la banca centrale sarebbe pronta a rivedere le proprie decisioni. Milano è la migliore (Ftse Mib +0,6% a 30.250 punti) con l'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, che sale dello 0,3%, con finanza, tech e industriali che guidano gli acquisti. A Piazza Affari prosegue più che tonica Mps (+2,8%), accompagnata da Diasorin (+2,9%), Mediobanca (+2,7%) e Stellantis (+2,3%). Tra le altre, Francoforte (+0,3%), Parigi e Londra (entrambe +0,4%) si confermano. Si attende un rialzo anche per Wall Street, con i dati sull'occupazione Adp in calendario. Cresce leggermente lo spread: il differenziale tra Btp e Bund oscilla sui 176 punti (dai 173,5 dell'avvio) con il rendimento del decennale italiano che recupera il 4% (+3 punti base). Sul fronte delle commodity, il petrolio cede con il WTI a 71,6 dollari (-0,9%) e il Brent a 76,5 dollari (-0,8%). Il prezzo del gas, complici le temperature instabili, sale del 3,5% a 39,4 euro, dopo aver sfiorato i 40 euro al megawattora. Per i cambi, l'euro è sempre debole sul dollaro, con cui scambia a 1,0778.