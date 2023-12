Borsa, Europa in disordine, Usa deboli, Milano -0,05%

Le principali borse europee si muovono in ordine sparso verso la metà della seduta. Milano (Ftse Mib -0,05%) è in oscillazione intorno alla parità, dopo aver raggiunto i 30mila punti, mentre Londra cede lo 0,62%. In rialzo Francoforte (+0,2%), Parigi (+0,25%) e Madrid (+0,3%). I future Usa sono in ribasso, in attesa dei dati Pmi, Ism e delle vendite di veicoli da Oltreoceano, dopo che in Germania, Italia, nell'Eurozona e nel Regno Unito i dati sono risultati migliori delle stime. Il dollaro si rafforza a 92,4 centesimi di euro e a 79,2 penny. Sale a 174,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con tutti i rendimenti in calo, compreso quello italiano (-8,1 punti al 4,03%), mentre quello tedesco cede 6,1 punti al 2,28%. Il greggio (Wti -0,16% a 72,92 dollari al barile) è in calo, così come il gas naturale (-2,78% a 38,95 euro al MWh), mentre l'oro (-0,04% a 2.024,38 dollari l'oncia) si stabilizza dopo essere salito nella vigilia al record di 2.135 dollari. I petroliferi Shell (-0,7%) e Bp (-0,24%) sono in ribasso, mentre Eni è invariata e TotalEnergies (+0,1%) tiene. Saipem (+1,25%) rimbalza, dopo il calo legato al referendum in Venezuela sull'Esequibo, regione contesa con la Guyana, in cui il gruppo si è aggiudicato una commessa a fine novembre. I bancari Santander (+0,82%), Bnp (+0,48%) e SocGen (+0,38%) sono positivi, mentre Mps (-0,83%) gira in calo e Banco Bpm (-1,53%), Bper (-1,45%), Intesa (-0,8%) e Unicredit (-0,55%) si confermano deboli. In Piazza Affari brilla Pirelli (+3,68%), sulla scia della raccomandazione d'acquisto di Ubs, che sostiene anche Cie (+1,23%), titolare del marchio Michelin e Continental (+0,76%). Bene Ferrari (+1,32%), mentre Volvo (-5,19%) pesa, Stellantis (-0,79%) è cauta e Renault (-0,73%) si mantiene stabile.